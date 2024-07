Técnico do Caxias reclama da arbitragem após derrota: "Ele destruiu com toda a partida"

O Caxias perdeu para o Remo pelo placar de 4 a 2, na noite de segunda-feira, e foi para a sétima partida sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe mostrou uma postura diferente no setor ofensivo, mas permanece cometendo erros defensivos cruciais. Além da neblina, que prejudicou a visualização do jogo no segundo tempo, a arbitragem também foi decisiva no resultado da partida. Após o confronto, o técnico Thiago Gomes analisou o duelo.