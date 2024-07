Motivado Notícia

"Vivi grandes momentos na minha carreira aqui", revela novo reforço do Caxias

Felipe Tontini chega para reforçar elenco de Thiago Gomes no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas estreia do meia de 28 anos não será diante do Remo, nesta segunda-feira (8), no Estádio Centenário

08/07/2024 - 16h39min