Para espantar as nuvens nebulosas que estão tomando o céu do Estádio Centenário surgiu um raio de luz chamado Thiago Gomes. O treinador fará sua estreia nesta segunda-feira (8), às 20h, diante do Remo, pela 12ª rodada da Série C de 2024, no Estádio Centenário. A missão é dura, tentar salvar o clube do rebaixamento à Série D. A equipe é a vice-lanterna na competição, com apenas seis pontos.