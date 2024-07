O novo sistema de iluminação do Estádio Centenário não deu uma nova luz para o time do Caxias dentro de campo na Série C do Brasileiro. Estreia da noite de segunda-feira (8), o técnico Thiago Gomes tentou trazer uma nova energia ao time. Mas dentro de campo o Grená foi derrotado pelo Remo por 4 a 2 pela 12ª rodada.