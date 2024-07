Velho conhecido da torcida Jaconera, o atacante David da Hora, de 24 anos, está de volta ao estádio Alfredo Jaconi. Um dos destaques do Juventude no acesso em 2023, o atacante assina contrato de empréstimo com o clube até o final da temporada. A contratação do atleta, que pertence ao Coritiba, foi confirmada na tarde desta segunda-feira (15).