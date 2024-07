Longe de casa Notícia

Com dois reforços e desfalques, delegação do Juventude é composta por 28 atletas em Brasília

Após eliminar o Inter pela terceira fase da Copa do Brasil, o Juventude encara o Atlético-MG no primeiro jogo que a direção vendeu o mando de campo para arrecadar recursos e melhorar a logística do time no Campeonato Brasileiro

15/07/2024 - 14h53min Atualizada em 15/07/2024 - 15h18min