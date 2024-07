O confronto entre Juventude x Atlético-MG, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, ocorrerá às 19h desta terça-feira (16). A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha-DF, mas o mando é do Juventude. O jogo terá transmissão pela Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.