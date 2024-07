Foco na Série A Notícia

Com treino no CT do Brasiliense, Juventude encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG

Em meio a possível saída do técnico Roger Machado para o Inter, o alviverde encara o Galo pelo Campeonato Brasileiro após eliminar o colorado pela Copa do Brasil e chegar nas oitavas de final do torneio nacional

15/07/2024 - 19h25min