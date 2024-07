O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima explicou em súmula o motivo que o levou a expulsar o lateral Alan Ruschel durante a invasão de um torcedor do Internacional no empate por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O ex-jogador da Chapecoense recebeu o vermelho após se defender de um torcedor que invadiu o campo de jogo aos 24 minutos do segundo tempo.