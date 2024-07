O técnico Thiago Gomes ganhou boas notícias para definir a equipe do Caxias que encara o São José, no domingo (28), às 16h30min, no Estádio Centenário. Três titulares que ficaram de fora do confronto com o Londrina estarão de volta contra o Zeca: Elyeser, Galvan e Álvaro.