A partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ocorre no domingo (28), às 16h30min, no Estádio Centenário. O confronto é direto na briga contra o rebaixamento. O Caxias vem de derrota para o Londrina, por 2 a 0, e permaneceu na vice-lanterna da competição, com nove pontos.