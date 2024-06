O Caxias procura por um novo treinador. A posição na tabela da Série C, com o time na zona de rebaixamento, derrubou o técnico Argel Fuchs do comando da equipe. A derrota para o Tombense, na quarta-feira, por 2 a 1, foi a última tentativa do Grená seguir com a atual comissão técnica. Mas, além do resultado, o desempenho também não veio.