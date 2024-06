Argel Fuchs tinha um projeto de seguir trabalhando no Caxias por mais dois ou três anos, segundo as palavras do próprio treinador. Mas a terceira passagem do profissional pelo clube teve fim pouco mais de quatro meses depois de sua chegada, e terminou na noite de quarta-feira (26), com a derrota para o Tombense, por 2 a 1, em jogo válido pela sexta rodada da Série C.