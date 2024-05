Com a volta prevista à disputa da Série C para o dia 2 de junho, diante do Figueirense, o Caxias aproveita o espaço no calendário para fazer mais um jogo-treino em preparação para a sequência da competição nacional. O clube confirmou um teste diante do Brasil de Farroupilha, para o sábado (25), às 10h, no Estádio Centenário. A atividade será com portões fechados. Apenas a imprensa poderá acompanhar.