A ACBF voltará a disputar uma partida da Liga Nacional de Futsal, após 25 dias sem atuar, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Será o duelo diante do Santo André Intelli, no sábado (25), às 19h, em Carlos Barbosa. Os ingressos já começaram a ser vendidos, por R$ 20 (antecipados) e R$30 no local do jogo.