O futsal também está mobilizado para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ACBF tem realizado uma série de ações para auxiliar neste momento de dificuldade que o Estado vive. Além disso, o clube teve um atleta afetado diretamente. O fixo Xitão teve residências de familiares atingidas pela água, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O jogador disponibilizou o pix para receber doações com a seguinte chave: (51) 998151646 (celular).