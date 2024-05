O Rio Grande do Sul vive um dos momentos mais terríveis da sua história. A chuva e as enchentes destruíram casas, bairros e cidades. O fixo Xitão, da ACBF, foi diretamente afetado. Primeiro, presenciou quedas de barreiras na BR-470, na Serra das Antas, em Veranópolis, na manhã de quarta-feira (1º). A delegação foi surpreendida por deslizamentos de terra. Dias depois, familiares têm suas residências atingidas pela água, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari.