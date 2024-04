Após a confirmação de que o goleiro Fabian Volpi não permanece para a Série C, o Caxias vai oficializar nesta quarta-feira (10) mais uma saída no sistema defensivo. O zagueiro Denilson recebeu uma proposta do Retrô-PE e não continua no Estádio Centenário. Ele disputou oito jogos como titular na atual temporada.