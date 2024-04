Fabian Volpi não é mais goleiro do Caxias. O jogador e o clube não chegaram a um acordo para a renovação de contrato e o profissional foi liberado pela direção grená. Com isso, o departamento de futebol busca um substituto. Atualmente, o elenco conta com Zé Carlos, Samuel Deuner e Guilherme Nunes. Victor Golas está fora da temporada por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito e também no menisco.