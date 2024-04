Recuperado de uma lesão abdominal grave, o zagueiro do Caxias Dirceu falou sobre o assunto em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (4). O jogador teve diagnosticada uma ruptura a nível do jejuno (porção do intestino delgado), após uma pancada no jogo contra o Brasil-Pel, ainda pelo Campeonato Gaúcho. No mundo do futebol, a lesão é considerada rara e o seu diagnóstico e tratamento tardios podem prejudicar a recuperação.