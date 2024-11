O atacante Murilo, atualmente joga no Kyoto Sanga, do Japão. Por conta do fuso horário, o atleta encontra dificuldade para assistir aos jogos, mas ele demonstrou que está atento ao Brasileirão. Em 2017, o atacante teve uma breve passagem pelo Juventude. Mesmo rápida, revelou que possui um sentimento especial pela equipe alviverde.