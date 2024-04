O atacante Erick Farias já superou o número de jogos da temporada passada com a camisa do Juventude. O atleta entrou em campo 14 jogos neste ano, um a mais do que na campanha do acesso à Série A. Com quatro assistências e três gols no time de Roger Machado, o atleta surge como uma opção para o setor ofensivo no Brasileirão. Aliás, o jovem terá a sua primeira oportunidade na elite do futebol nacional.