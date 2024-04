De olho na estreia do Brasileirão, o Juventude confirmou mais dois reforços para o elenco comandado pelo técnico Roger Machado. Nesta terça-feira (9), o departamento de futebol oficializou as contratações do lateral-direito João Vitor, vindo do São Luiz, e do lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio, que estava no Água Santa.