O Campeonato Gaúcho é passado para o torcedor do Juventude. Contudo, o elenco de jogadores e a comissão técnica tiram os ensinamentos para a sequência da temporada. No próximo sábado, às 18h30min, o Papo enfrenta o Criciúma, em Santa Catarina, pela primeira rodada da Série A do Brasileiro.