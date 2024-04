O sonho do título gaúcho escapou das mãos do Juventude mais uma vez. Após oito temporadas, o time alviverde voltou a uma decisão e chegou a ter vantagem no confronto de volta diante do Grêmio, na Arena, neste sábado (6). Porém, em uma virada relâmpago, o Tricolor retomou o controle das ações e garantiu o título com o 3 a 1 no placar.