Agora tudo é Brasileirão e Copa do Brasil. Após o Juventude ficar com o vice-campeonato gaúcho, o time de Roger Machado terá pela frente dois desafios importantes. O primeiro inicia no próximo sábado (13), às 18h30min, diante do Criciúma, na estreia da Série A. Em maio, é vez da terceira fase da Copa do Brasil.