O Brasileirão 2024 já tem datas e horários definidos dos jogos até a 9ª rodada. Na estreia, o Inter encara o Bahia, no Estádio Beira-Rio, no sábado (13), a partir das 18h30min. No mesmo horário, mas em Santa Catarina, o Juventude enfrenta o Criciúma no Heriberto Hülse. Já o Grêmio viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, no domingo (14), às 16h, em São Januário.