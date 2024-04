Foi um duelo de detalhes. E a partir de erros e vacilos defensivos do Juventude e da qualidade técnica gremista, especialmente de Diego Costa e de Cristaldo, o resultado da decisão se definiu. Após um campeonato de recuperação no Estadual, e com o foco na permanência dentro da Série A do Brasileiro na sequência da temporada, o saldo da equipe de Roger Machado no Gauchão ainda pode ser considerado positivo.