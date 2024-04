As bandeiras e camisas nos tons de branco e verde do Juventude podiam ser vistas dentro de carros, estabelecimentos comerciais e ruas de Caxias do Sul desde a manhã deste sábado (6), dia em que o time da Serra enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pelo título do Gauchão. O bar Jaconero Raiz, no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, foi um ponto de encontro para os torcedores acompanharem a partida.