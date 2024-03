O Caxias entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (12), às 21h30min, diante do Bahia, no Estádio Centenário. Neste ano, a competição nacional teve valor recorde de premiação. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou as premiações por conta do reajuste do contrato de direitos de transmissão e comercial.