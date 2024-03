O Caxias volta a campo pela Copa do Brasil nesta terça-feira (12). Em grande momento na temporada após a classificação para as semifinais do Gauchão 2024, o Grená encara o Bahia, às 21h30min, no Estádio Centenário. Quem vencer avança para a terceira fase. Um empate leva a decisão para a cobrança de pênaltis. A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida a partir das 21h.