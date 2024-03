O Caxias, de Argel Fuchs, continua em ótima fase. Invicto e semifinalista do Gauchão. A vitória diante do São José-PoA, por 1 a 0, garantiu o time grená entre os quatro melhores do Estadual 2024. Em cinco jogos no comando da equipe, contando a partida pela Copa do Brasil, são quatro vitórias.