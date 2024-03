A vitória por 1 a 0 em casa contra o São José garantiu ao Caxias uma vaga nas semifinais do Gauchão. Agora, duelará com o Grêmio, que passou pelo Brasil-Pel, por um lugar na grande decisão. Serão dois jogos, o primeiro no Centenário e o segundo na Arena — Tricolor teve melhor campanha do que o Grená.