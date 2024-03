O atacante Gabriel Silva chegou com o cartaz de quem havia disputado a Série B de 2023. Assim ele foi anunciado pelo Caxias. Mas dentro de campo haviam sido apenas sete minutos pelo Sampaio Corrêa, antes de uma passagem pelo América-RN, na Terceira Divisão. E mesmo desacreditado por alguns, o jogador deu a volta por cima e se tornou uma das principais peças do time de Argel Fuchs no Gauchão e na Copa do Brasil.