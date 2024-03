O Caxias terá duas decisões na sequência por competições diferentes. E ambas acontecerão no Estádio Centenário. A primeira delas, nesta sexta-feira (8), diante do São José, pelas quartas de final do Gauchão 2024; um empate já é suficiente para o time grená avançar para as semifinais. E na terça-feira (12), o clube encara o Bahia, pela segunda fase da Copa do Brasil.