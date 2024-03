O Caxias está nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O time grená encara o São José-PoA, nesta sexta-feira (8), às 19h, no Estádio Centenário. Depois de três edições, a fórmula da competição voltou a ter essa fase. Desde 2014, o clube grená chegou quatro vezes nesta etapa eliminatória do Estadual.