Às vésperas do carnaval, Lucas Barbosa viveu uma noite de mestre-sala no Estádio Alfredo Jaconi. O atleta marcou dois gols e foi decisivo no confronto diante do Avenida, nesta quarta-feira, quando o Juventude venceu por 3 a 1. Com os gols, o atacante assumiu a artilharia isolada do Gauchão com quatro gols. Após o jogo, o atleta falou sobre o momento vivido no Jaconi.