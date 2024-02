A estreia do Juventude na Copa do Brasil já tem o adversário definido, mas a data ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo único diante do Iguatu-CE, no Estádio Morenão, será neste mês, mas ainda não se sabe se na semana do dia 21 de fevereiro ou 28 do mesmo mês. A CBF tem as duas datas reservadas para a primeira fase.