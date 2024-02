Entre o início da pré-temporada do Juventude e a vitória diante do Ypiranga pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, muita coisa aconteceu no Estádio Alfredo Jaconi. Foram 31 dias desde o começo da preparação até o jogo do último domingo (4). Neste período, troca de treinador, com a saída de Thiago Carpini e a chegada de Roger Machado, e cinco jogos pelo Estadual.