O Juventude reencontrou o Estádio Alfredo Jaconi. E foi uma vitória convincente na noite deste domingo (4). Diante do Ypiranga, a equipe do técnico Roger Machado abriu a forte defesa adversária e fez 3 a 0, com gols de Lucas Barbosa, Gilberto e Guilherme Santos, contra. Com isso, manteve a terceira colocação, agora com nove pontos. O próximo confronto será outra vez em casa, diante do Avenida, na quarta-feira (7), às 19h.