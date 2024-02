O Juventude venceu, convenceu e ainda "tirou onda". A vitória diante do Ypiranga por 3 a 0 terminou com uma ação em tom de provocação ao presidente do clube de Erechim, Adilson Stankiewicz. 100 bolas promocionais foram arremessadas ao torcedor alviverde que esteve no Estádio Alfredo Jaconi.