Um 3 a 0 convincente. Assim pode-se definir a vitória do Juventude diante do Ypiranga, neste domingo (4), no Estádio Alfredo Jaconi. Se antes da bola rolar, caiu a energia elétrica e o jogou atrasou 22 minutos, o Verdão entrou ligado. Mesmo com muitas dificuldades de penetrar na defesa adversária, que escalou o time com três zagueiros e uma linha de cinco. No final do primeiro tempo, o Ju abriu o caminho para a vitória.