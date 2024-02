Com a chegada de Gilberto, Erick foi deslocado para atuar pelo lado do campo no ataque do Juventude. O centroavante foi anunciado como a grande contratação alviverde para a temporada de 2024. Erick vinha ocupando a posição neste começo de Gauchão e já marcou dois gols. Após a derrota na Arena, por 1 a 0 para o Grêmio, o técnico Roger Machado falou sobre a utilização dos dois atletas em campo. Para o comandante, a figura do meia se torna mais importante com os dois juntos no ataque.