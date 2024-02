O técnico Roger Machado mantém uma base de time neste começo do Campeonato Gaúcho. Nas quatro primeiras rodadas, a equipe do Juventude pouco tem mudado. O desenho do sistema tático é bem definido. Por exemplo, no meio-campo, Caíque, Jadson e Jean Carlos atuaram todas as rodadas. Na frente, sempre três homens também no ataque. O elenco teve cerca de 15 dias de pré-temporada até a estreia no Gauchão. Sobre uma avaliação da equipe até o momento, o treinador prefere adotar a cautela.