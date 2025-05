Termolar lança copo térmico especial celebrando a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre

O produto é inspirado no pôr do sol do Guaíba — um dos principais cartões-postais da Capital. Conta com isolamento térmico a vácuo e promete manter bebidas quentes por até quatro horas e frias por até 10. É feito em aço inox 304, interno e externo, e conta com a tecnologia Softouch 360°, que permite beber de qualquer ângulo, sem vazamentos.