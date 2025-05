Caxias vence a primeira fora de casa na Série C, sobe na tabela e afunda o Figueirense na lanterna

Centroavante Welder estava em noite inspirada para o Caxias. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias conquistou os seus primeiros três pontos fora de casa desde o seu retorno à Série C do Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (5), o Grená venceu o Figueirense pelo placar de 3 a 2, no Estádio Orlando Scarpelli. Os gols da partida foram de Welder (2x) e Tomas Bastos. A última vitória longe de casa na Terceira na Divisão Nacional havia sido em 2014 contra o Madureira-RJ.

O duelo também marcou o retorno do Caxias ao fatídico estádio do jogo valendo o acesso à Série A de 2001. Na época, a partida acabou no tapetão do STJD após uma invasão de campo e uma súmula que não dizia a realidade dos fatos. Agora, o Caxias devolve com juros e correção ao Figueirense e afunda o time catarinense na lanterna da Série C. Já o Grená chega aos nove pontos na quarta colocação.

O próximo compromisso do Caxias na Série C está marcado para o final de semana, quando a equipe da Serra enfrentará o Retrô. O time de Pernambuco vai atravessar o país para chegar ao Rio Grande do Sul. O jogo será no domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário.

O JOGO

Os primeiros cinco minutos foram de uma partida truncada, de muita troca de passes no meio-campo. Porém, a primeira brecha do Caxias quase resultou em gol do Figueirense. Aos 7 minutos, Felipe Augusto furou a linha de marcação e entrou na cara do goleiro Thiago Coelho. O atacante tirou do arqueiro e chutou na rede, do lado de fora. E aos 10 minutos, em uma saída de bola errada de Thiago Ennes, Marlyson entrou em diagonal e finalizou forte. De mão trocada, o goleiro Grená operou um milagre e salvou o time.

Com passar dos minutos, o Caxias conseguiu segurar o ímpeto do Figueira. A primeira finalização do time do técnico Júnior Rocha foi morrer no fundo da rede. Aos 21 minutos, o centroavante Welder soltou a bomba de fora da área. A bola teve um desvio sutil no zagueiro Ligger e encobriu o goleiro. Com golaço, o Grená abriu o placar no Orlando Scarpelli, 1 a 0.

EMPATE RELÂMPAGO E CENTROAVANTE INSPIRADO

Após levar o empate, Welder colocou o grená na frente. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

No entanto, não durou três minutos a alegria do Caxias. Aos 23, o zagueiro Lucas Dias igualou. Em um escanteio, o defensor desviou na primeira trave para colocar no gol Grená. Tudo igual, 1 a 1, em Florianópolis. E por pouco, o Caxias não fez um gol contra aos 31 minutos. Em cruzamento para área, o zagueiro Lucas Cunha foi cortar e quase jogou para o seu próprio gol.

A segunda finalização do Grená veio aos 35 da etapa inicial. Iago tentou a sorte do mesmo lugar de Welder. Mas a conclusão ficou nas mãos de Fabrício. No ataque seguinte, Iago apareceu pelo corredor esquerdo e cruzou na medida para Welder. Sem marcação, o centroavante foi certeiro para escorar e fazer 2 a 1 para o Caxias.

Antes das equipes irem para o vestiário, o Caxias escapou duas vezes de levar o empate. A primeira em falta batida por Samuel, que resultou em grande defesa de Thiago Coelho. No escanteio, a zaga se atrapalhou e Marlyson finalizou rente ao poste para linha de fundo.

GOL LOGO CEDO NA ETAPA FINAL

Meia Tomas Bastos também guardou o seu na vitória fora de casa. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Sem mudanças no retorno, o Caxias foi mortal no seu primeiro ataque da etapa final. Aos 4 minutos, Tomas Bastos roubou a bola de Samuel, enquadrou o corpo e finalizou de fora da área no canto do goleiro do Figueirense para fazer 3 a 1. A festa era da torcida Grená no Orlando Scarpelli. Do outro lado, o estádio se virou contra o time da casa. Logo após o gol, a torcida do Figueirense estendeu faixas na arquibancada com o dizer "Conselho Omisso".

Com Caxias bem postado defensivamente, a bola começou a queimar no pé dos jogadores da equipe da casa, que apostavam nas jogadas aéreas. Aos 26 minutos, Jhony Douglas recebeu de fora da meta e soltou a paulada. O goleiro do Caxias espalmou para fora. Com passar do tempo, o clube catarinense seguia sem criatividade e visivelmente nervoso em campo. Aos 40 minutos, a própria torcida do Figueirense gritava "olé" na troca de passes do Grená. Contudo, o Caxias relaxou demais e Ligger, de cabeça, fez para o time da casa aos 45 do segundo tempo. Com 3 a 2 no placar e mais nove de acréscimos, o jogo ganhou emoção. Entretanto, o apito final foi o sopro de alívio para o Caxias, que conquistou a primeira vitória longe do Centenário na Série C.

FICHA TÉCNICA

Figueirense 2x3 Caxias

4ª rodada - Brasileirão Série C 2025

Estádio Orlando Scarpelli

FIGUEIRENSE: Fabrício; Léo Maia (Iury, 14/2º), Lucas Dias, Ligger e Samuel (Leonan, 28/2º); Rafinha Potiguar, Jhony Douglas e Gabriel Santiago (Reifit, 14/2º); Renan (Kayke, intervalo), Felipe Augusto e Marlyson (Wellington Nem, 28/2º). Técnico: Rodrigo Carpegiani (interino)

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Eliedson, 40/2º) e Tomas Bastos (Alisson, 20/2º); Iago (Gabriel Lima, 31/2º), Douglas Skilo (Calyson, 20/2º) e Welder (Wilen Mota, 31/2º). Técnico: Júnior Rocha

Gols: Welder colocou o Caxias na frente aos 21 minutos do primeiro tempo; Lucas Dias empatou aos 23 da etapa inicial; Welder colocou novamente o Caxias na frente aos 36 minutos; Tomas Bastos fez o terceiro aos 4 minutos do segundo tempo; Ligger aos 45 do segundo tempo marcou o segundo do Figueira.

Cartões amarelos: Jhony Douglas (F) e Pedro Cuiabá (C)

Cartão Vermelho: Macaé (auxiliar técnico do Caxias)