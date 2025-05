Juventude perde para o Atlético-MG no Alfredo Jaconi e fica na 15ª colocação na tabela da Série A

Alviverde teve um gol anulado e chegou a ter um pênalti marcado, mas que foi invalidado após intervenção do VAR. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, a equipe alviverde termina a rodada na 15ª colocação na tabela da Série A com sete pontos.

No sábado (10), o time de Fábio Matias voltará a campo diante do Fortaleza. O confronto está marcado para as 16h, no Estádio Presidente Vargas, no Ceará.

O jogo

O jogo começou com todo o gás, já com a primeira grande chance do Galo. Aos nove minutos, o meia Gustavo Scarpa rolou para o lateral Natanael, que finalizou cruzado, o goleiro Marcão espalmou, a bola ia entrando, mas Ewerthon conseguiu tirar quase em cima da linha.

O Alviverde respondeu um minuto depois. No contra-ataque, o meia Mandaca aproveitou a saída errada do goleiro Everson, deu um chapéu e finalizou da intermediária para o gol, mas o volante Fausto Vera conseguiu tirar de cabeça.

O primeiro prenúncio de que a coisa não estava andando bem para o time da casa veio aos 11 minutos. Os visitantes chegaram a balançar a rede com o atacante Rony, mas gol foi anulado por impedimento.

Poucos minutos depois, uma nova bateria eletrizou o Alfredo Jaconi. O Ju conseguiu uma grande oportunidade quando o zagueiro Ewerthon cruzou da direita e por pouco Gilberto não alcançou a bola dentro da pequena área para marcar o gol.

A resposta veio um minuto depois, aos 20, quando o meia Gustavo Scarpa fez grande jogada pela direita, mas foi fominha e optou por chutar direto e ser bloqueado por Marcos Paulo.

O toma lá dá cá continuou e Gilberto deu um ótimo chute de fora da área, obrigando Everson a fazer uma grande defesa.

Porém, a insistência era mais efetiva por parte do Atlético e deu resultado aos 29. Gustavo Scarpa cobrou uma falta fechada, a defesa e o goleiro alviverde não conseguiram afastar e a bola entrou direto: 1 a 0.

O Galo tomou gosto por bicar o Periquito. Por pouco, os mineiros não ampliaram nos últimos minutos do jogo com três grandes chances: primeiro com Caio Paulista, depois com Rubens e por último com Natanael.

O Alviverde foi para o intervalo vaiado pela torcida e com sentimento de alívio por estar perdendo só por um gol.

Nenê e Batalla na segunda etapa

O Ju voltou para a etapa final com o meia Nenê e com o atacante Batalla, e o jogo ficou mais equilibrado. Mas, aos 10 minutos, Cuello entrou com facilidade na área pela esquerda e exigiu grande defesa de Marcão.

Parecia que a situação iria mudar aos 25, quando Nenê colocou para o fundo da rede. O gol, no entanto, foi anulado porque a bola tocou na mão de Ênio no início da jogada. Outra esperança foi aos 34, quando o Juventude chegou a ter um pênalti a favor. Nenê já se preparava para bater, mas o VAR interferiu alegando que a jogada teve impedimento. E terminou mesmo com o 1 a 0 para o Galo.

Ficha técnica

Juventude 0 x 1 Atlético-MG

7ª rodada do Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Ewerthon, Wilker Ángel, Marcos Paulo, Alan Ruschel (Giovanny, 43/2º), Giraldo (Batalla, INT), Jadson, Jean Carlos (Nenê, INT), Mandaca (Caíque, 22/2º), Ênio e Gilberto (Taliari, 22/2º)

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Rômulo, Junior Alonso, Caio Paulista (Vitor Hugo, 48/2º), Rubens, Fausto Vera, Igor Gomes (Palacios, 35/2º), Gustavo Scarpa, Cuello (Bernard, 48/2º) e Rony (João Marcelo, 43/2º)