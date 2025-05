Ressarcimento de aposentados e pensionistas será feito via benefício, diz presidente do INSS

Gilberto Waller Júnior, presidente do INSS. Marcos Oliveira / Agência Senado

Em entrevista ao jornal da CBN, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, disse nesta terça-feira (6) que o ressarcimento de aposentados e pensionistas prejudicados por descontos indevidos em folha será realizado de forma automática, via benefício.

— Nada de Pix, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco. O que a gente vai fazer é, da mesma conta que ele recebe o seu benefício previdenciário, vai ser depositado o dinheiro.

O valor será repassado pelo Estado em folha, de forma programada, sem necessidade de qualquer ação por parte do segurado.

Ele reforçou o alerta para que beneficiários não caiam em novos golpes.

— Na mesma conta que ele recebe, o seu benefício previdenciário vai ser depositado. Por isso eu peço, é para todos, não caia em outros golpes, não assine nada, não abra link, não acredite em ninguém que esteja vendendo facilidade.

Ele salientou que o presidente Lula pediu pessoalmente que o processo de devolução seja simples. Gilberto destacou que o plano de ressarcimento está em fase final e que deve ser entregue até a próxima semana.

Como funcionava a fraude

Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU) apontam que um esquema de fraude envolvendo descontos associativos pode ter desviado R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2019 e 2024. A PF estima que 4,1 milhões de beneficiários podem ter sido vítimas

De acordo com a investigação, segurados do INSS eram registrados, de forma irregular e sem o conhecimento deles, em associações de aposentados. Com isso, havia descontos mensais nas aposentadorias e pensões. O dinheiro era direcionado a estas associações ou sindicatos.

Leia Mais Quem é Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência

O esquema seria viabilizado pelo vazamento de dados pessoais dos segurados e envolveria, além das associações, corretores.

Os descontos associativos na aposentadoria são legais, desde que feitos com conhecimento e autorização do aposentado ou pensionista. As associações oferecem benefícios como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos; colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Queda de ministro

No último dia 2 de maio, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, deixou o governo. O encontro ocorreu em meio ao desgaste com a investigação sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em postagem no perfil na rede X (antigo Twitter), o agora ex-ministro informou que tomou a decisão "com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS".