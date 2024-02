O Juventude teve boa atuação diante do Grêmio, principalmente na segunda etapa. No entanto, não foi o suficiente para pontuar na Arena, em Porto Alegre. O Verdão perdeu por 1 a 0. O confronto marcou a estreia do centroavante Gilberto e os retornos do zagueiro Zé Marcos e do lateral-esquerdo e capitão Alan Ruschel.