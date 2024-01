Novamente, um time cearense está no caminho do Juventude. Em 2023, o Verdão conquistou o acesso à Série A diante do Ceará, em Fortaleza. Agora, em 2024, o alviverde vai começar a caminhada na Copa do Brasil na cidade de Iguatu, diante do clube de mesmo nome. A população total do município é de 100 mil habitantes, de acordo com a última estimativa do IBGE.